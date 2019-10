Hamburgerreclame valt verkeerd in België

BRUSSEL( ANP) - Een reclame waarin een man zijn vrouw slaat omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit, is veel mensen in België in het verkeerde keelgat geschoten, ook in de politiek. Het Nederlandse bedrijf achter de hamburger, Goodlife Foods, heeft de reclame inmiddels verwijderd van sociale media.

De Brusselse minister voor Gelijke Kansen dient een klacht in bij de Belgische versie van de Reclame Code Commissie. Haar Waalse collega bereidt een soortgelijke stap voor. De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) heeft inmiddels 300 klachten ontvangen. „Geweld in reclame is uit den boze, zegt JEP-voorzitter Piet Moens.

De Belgische minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle noemt de campagne „schandalig en onverantwoord”. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gaat na of de reclame strafbaar is.