Halsema: Onderzoek naar bedreiging ex-moslims komt er

De gemeente Amsterdam gaat zo snel mogelijk onderzoek laten doen naar de bedreiging en intimidatie van ex-moslims die christen zijn geworden. Dat zegde burgemeester Femke Halsema donderdag toe in de raadsvergadering.

De raad sprak over het thema naar aanleiding van raadsvragen van de VVD en het CDA. Deze partijen en ook de ChristenUnie waren ontevreden over de beantwoording door het college. Ze verweten het stadsbestuur dat die de signalen dat ex-moslims die christen zijn geworden te maken krijgen met pesterijen of erger niet serieus neemt. De burgemeester betreurde het dat die indruk is gewekt en noemde het onhandig.

Halsema erkende dat de aangiftebereidheid laag is, verwees naar homoseksuelen die ook lang niet altijd bereid zijn om dergelijke voorvallen te melden. Om de omvang en ernst van het probleem in kaart te brengen, lijkt een onderzoek haar een goed idee. „Geef me wel even tijd om na te denken over een goede onderzoeksvraag.” Ze zegde toe zo spoedig mogelijk met een onderzoeksvoorstel te komen, als het even kan voor de volgende commissievergadering van begin november.

Bekeerlingen

ChristenUnieraadslid Gerjan van den Heuvel hamerde erop dat in het voorstel specifiek opgenomen moet worden dat het om „bekeerlingen” moet gaan. „Moslims die van geloof zijn veranderd of afvallig zijn geworden.” Ook daarin ging de burgemeester mee.

Bijzonder om vandaag een stem te mogen zijn voor bedreigde christenen met een islamitische achtergrond. Mooie warme reactie van burgemeester Femke Halsema die graag langskomt om het gesprek aan te gaan. — Joël Boertjens (@joelboertjens) 27 september 2018

Aan het begin van het agendapunt sprak Joël Boertjens in. Hij is voorganger van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam West en kent gemeenteleden (voormalige moslims) die door hun vroegere geloofsgenoten bedreigd zijn. Hij bracht enkele voorbeelden voor het voetlicht en sprak de hoop uit dat het college hen „niet in de kou laat staan.” Halsema complimenteerde hem met zijn bijdrage en bood aan met een delegatie langs te komen en met deze mensen over het probleem te spreken.

Na afloop van het debat toonde Van den Heuvel zich tevreden. „Ik ben blij met de toezegging dat er een onderzoek komt en dat de burgemeester heeft toegezegd dat daarbij heel specifiek aandacht zal zijn voor de situatie van bekeerlingen en dus ex-moslims die nu christen zijn. Ook ben ik erg blij dat ze in gesprek gaat met Joël Boertjens en daarbij politie en OM zal betrekken.”

Mooi begin

Wel blijven er bij het ChristenUnieraadslid zorgen over de beperkte aangiftebereidheid. Maar dat Halsema erkent dat dit probleem bestaat, is wat hem betreft een mooi begin. „Het beeld dat het stadsbestuur dit probleem zou ontkennen, heeft zij hersteld. Een overheid die zich proactief opstelt is een eerste aanzet om de minieme aangiftebereidheid aan te pakken.”

Ook Marianne Poot van de VVD is tevreden met de toezeggingen van de burgemeester. Zorgen maakt ze zich nog wel over het feit dat asielzoekerscentra dit probleem niet onderkennen, zoals bleek uit de beantwoording van de raadsvragen.

Diederik Boomsma (CDA) zegt blij te zijn met de toezeggingen van de burgemeester. Ook is hij dat met de belofte van Halsema dat ze gaat kijken of deze vorm van discriminatie apart geregistreerd kan worden. De CDA’er vindt dat elke moslim die zich wil bekeren tot het christendom bescherming verdient. „De gemeente moet er zijn voor deze mensen. Hoe lastig het soms ook is voor een overheid om tegen dit soort gescheld en intimidatie op te treden. De gemeente mag niet accepteren dat zij hiervan slachtoffer worden.”

Boomsma geeft D66 en DENK een pluim, omdat ook zij het noodzakelijk vinden dat er een onderzoek van de grond komt. Hij zegt dat hij met deze partijen hierover nader in gesprek gaat.

„Grondig onderzoek nodig naar discriminatie van tot christendom bekeerde ex-moslims"