Half miljard extra voor begroting minister Kaag

Na wekenlang overleg zijn de coalitiepartijen het eens geworden over extra steun aan de begroting van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Er komt eenmalig 500 miljoen euro bij en door geld van de komende jaren naar voren te halen komt er nog eens 464 miljoen bij, aldus ingewijden.

Door de economische crisis als gevolg van het coronavirus dreigt er veel minder geld beschikbaar te komen voor Ontwikkelingssamenwerking. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze begroting gekoppeld is aan het bruto nationaal inkomen (BNI). Bij economische groei dus meer geld, bij krimp minder geld.

D66, CDA, en ChristenUnie wilden extra geld voor Kaag om te voorkomen dat ze moest bezuinigen. De VVD verzette zich daar fel tegen. Afgesproken is nu dat er een half miljard bijkomt. Daarvan wordt 350 miljoen euro aan de begroting van dit jaar toegevoegd om te voorkomen dat Kaag moet besparen. Verder gaat er 150 miljoen naar hulp aan kwetsbare landen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Die 150 miljoen is veel minder dan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wil. Die adviseerde in mei een miljard extra te investeren in hulp aan Afrika. Eerder maakte Kaag hiervoor al 111 miljoen vrij. Vorige maand bleek al dat de Tweede Kamer vooral niet wilde bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking en dat er minder zwaar werd getild aan het advies van de AIV.

Met deze bijdragen van een half miljard en 464 miljoen blijft de begroting van Kaag dit jaar en volgend jaar op peil. De kasschuif van 464 miljoen betekent wel dat een nieuw kabinet met een gat op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking wordt opgezadeld.

Volgens de Telegraaf maakt het kabinet ook nog extra geld vrij voor Defensie en politie. Dat geld zou bedoeld zijn om de organisaties te compenseren voor hun inzet tijdens de coronacrisis.