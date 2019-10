Haga Lyceum stelt toch nieuwe bestuurder voor

Het omstreden bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum wil toch plaatsmaken voor een tijdelijke vervanger, zegt het ministerie van Onderwijs. Tot dusver wilde het bestuur van de Amsterdamse school niet voldoen aan die eis van verantwoordelijk minister Arie Slob. De minister moet nog wel groen licht geven voor de voordracht, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Slob wil dat het bestuur van het Haga Lyceum het veld ruimt. Het voert volgens de onderwijsinspectie financieel wanbeheer, geeft extremisten de ruimte en verzuimt leerlingen de Nederlandse waarden bij te brengen. Het bestuur kreeg opdracht het bewind over te dragen aan een interim-bestuurder. Die moet dan wel de zegen van Slob krijgen.

Het schoolbestuur wil niet ingaan op het bericht. Het kondigde eerder aan de rechter te vragen een streep te zetten door de opdracht van de minister. Die dreigt de geldkraan dicht te draaien als het bestuur niet gehoorzaamt.

De rechter zou normaliter afwachten tot het bestuur bezwaar heeft gemaakt bij het ministerie en daarop antwoord heeft ontvangen. Maar omdat de leerlingen niet gediend zijn met langere onzekerheid, wil ook Slob liever dat de rechter zich meteen uitspreekt, schrijft hij. Hij gaat de rechter daarom vragen.

Slob bepaalde eerder dat de interim-bestuurder, die de leiding over twee weken zou moeten overnemen, zijn sporen in het onderwijs moet hebben verdiend. Hij of zij moet later een geheel nieuw bestuur installeren.