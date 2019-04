„Haast met vaccinatiewet na uitbraak crèche”

De Tweede Kamer moet haast maken met een wet die kinderdagverblijven toestaat om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Die oproep doet regeringspartij D66 nu op een Haagse crèche mazelen is uitgebroken.

Drie kinderen onder de vier jaar op het kinderdagverblijf hebben de zeer besmettelijke ziekte onder de leden. Vermoedelijk is ook een vierde kind besmet. Een van de patiëntjes heeft het virus waarschijnlijk in het buitenland opgelopen, zegt de Haagse GGD. Geen van hen was ingeënt, maar sommigen waren daarvoor ook nog te jong.

D66 zegt dat „de tijd begint te dringen”. Kamerlid Rens Ramaekers wijt de uitbraak aan de dalende vaccinatiegraad. Hij wijst erop dat het percentage kinderen dat de prik tegen mazelen heeft gekregen, is teruggelopen tot ongeveer 92 procent. Dat is minder dan de 95 procent die nodig is om te voorkomen dat de ziekte om zich heen kan grijpen. „Als we nu niets doen zal het niet bij deze uitbraak blijven.”

Raemakers vraagt de Kamer daarom zich snel over zijn wetsvoorstel te buigen. Dat lijkt volgens hem in ieder geval te kunnen rekenen op de steun van de drie grootste regeringspartijen en van oppositiepartijen GroenLinks en SP, en daarmee op een Kamermeerderheid.

Welk kinderdagverblijf precies is getroffen, wil de GGD niet zeggen. De dienst onderzoekt nog of de ziekte zich verder heeft verspreid. Het duurt doorgaans een dag of tien voor de verschijnselen de kop opsteken, dus komende week moet dat duidelijk worden.