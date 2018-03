Haalt jarige Dagmar (18) een zetel in de raad?

Ze wordt op deze verkiezingsdag 18 jaar, mag voor het eerst stemmen én is kandidaat-raadslid voor de ChristenUnie in Huizen. In de agenda van Dagmar Doorn is 21 maart 2018 al lange tijd rood omcirkeld.

Aan de kapstok hangt een ChristenUniejas, op het kastje in de hal liggen flyers en voor het raam hangt een CU-poster. Huize Doorn is in verkiezingssferen.

Video

Op de poster staat Dagmars vader. Hij is fractievoorzitter en ook deze verkiezingen weer lijsttrekker voor de christelijke coalitiepartij in Huizen. Dagmar: „Aan de keukentafel praten we altijd over politiek. Dat was vroeger ook al zo. Als mijn vader ’s avonds een raadsvergadering had, vroeg ik altijd welke onderwerpen er besproken werden. Doordat het gemeentepolitiek is, ging het altijd over kwesties die in de buurt spelen. Ik had er daarom een duidelijke mening over. Zo discussieerden we er vaak lustig op los.”

GroenLinks

Op een paar honderd meter van haar huis staat het Erfgooiers College, waar Dagmar naar school gaat. Ze zit in 5 vwo. Sinds haar veertiende maakt ze ook deel uit van het debatteam van de school. „Ik wilde een leuke buitenschoolse activiteit doen en toen zag ik dat je je voor het debatteam kon aanmelden. Dat leek me wel wat.” Tegenwoordig is Dagmar voorzitter van het debatteam.

Om de fijne kneepjes van het debatteren te leren, bezocht Dagmar als 15-jarige regelmatig de raadsvergaderingen in het gemeentehuis van Huizen. „Mijn mentor op school vond dat zo bijzonder dat hij zei dat ik de politiek in moest. Toen is het écht gaan kriebelen.”

Een paar maanden geleden werd Dagmar door de ChristenUnie gebeld. Of ze zin had om op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan. „Heel leuk. Vooral om ervaring op te doen. Ik sta op de dertiende plek. De CU heeft nu twee zetels, dus de kans dat ik in de raad kom is niet zo groot. Maar misschien krijg ik wel veel voorkeurstemmen.”

De ChristenUnie was niet altijd Dagmars favoriete partij. „Ik sloot me bijna aan bij GroenLinks. Als rebelse puber schopte ik tegen het christendom aan. Daarom snuffelde ik bij andere partijen om te kijken of daar mogelijk mijn toekomst lag. Uiteindelijk is het goed gekomen. De recalcitrante puber in mij is bedaard.” Zondag doet de politica in spe geloofsbelijdenis in de hervormde gemeente in Huizen.

Lantaarnpalen

In het Bad Vilbelpark in Huizen ligt het ijs nog op de sloten, maar tal van vogels kondigen al luidkeels de lente aan. „Voor meisjes zoals ik is deze plek niet veilig”, vertelt Dagmar tijdens een wandeling door het park. „Als ik naar catechisatie fiets, moet ik hier doorheen. Dan voel ik me bepaald niet op mijn gemak. Wat als er ongure types met kwade bedoelingen rondlopen? Die zie je niet van een afstand, want er zijn niet eens lantaarnpalen. En niemand die mij hoort als ik een gil geef.”

Behalve voor een veiliger park pleit Dagmar ook voor een station in Huizen. Inwoners van het dorp aan het Gooimeer moeten nu nog een kwartier of een halfuur met de bus naar Bussum of Hilversum voor een treinverbinding met de Randstad. „Voor een plek zo dicht bij Amsterdam is dat vreemd. Studerenden en werkenden moeten onnodig lang reizen.”

De gemiddelde leeftijd van gemeenteraadsleden in Nederland is 53,6 jaar. Is Dagmar opgewassen tegen de wijsheid van al die grijze hoofden? „Ik zal ze een poepie laten ruiken”, lacht ze. „De politiek zit inderdaad vol oudere mensen, maar wie is er nu echt verstandig bezig?” vervolgt ze serieuzer. „Je kunt wel ervaring hebben, maar die goed gebruiken is een tweede.”

Na de middelbare school gaat Dagmar in Leiden politicologie studeren aan de universiteit. „Uiteindelijk hoop ik ooit in de Tweede Kamer te belanden. Een plek in de gemeenteraad zou een mooi begin zijn.”

RD-journalisten Aline de Bruin, Chris Klaasse en Anne Vader maakten de afgelopen week drie vlogs over de gemeenteraadsverkiezingen.