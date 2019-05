„Haal migranten uit kampen in Libië”

Nederland moet zich inzetten om migranten te helpen die nu vastzitten in onveilige kampen in Libië. Dat vinden vier partijen in de Tweede Kamer, uit zowel de coalitie als de oppositie.

Migranten uit Afrika die Europa proberen te bereiken, stranden vaak in Libië, waar ze worden vastgezet in kampen. Onder meer door de aanhoudende strijd in het land tussen diverse groeperingen, zijn ze in die kampen echter niet veilig.

Italië haalde onlangs samen met de Verenigde Naties zo’n 150 migranten uit de kampen. GroenLinks, de PvdA, de SP en ChristenUnie willen weten of het kabinet bereid is eenzelfde stap te nemen.