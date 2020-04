Grote zorgen in Kamer over situatie in verpleeghuizen

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de toestand in de verpleeghuizen. Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus in deze instellingen stijgt nog steeds.

„Hoe gaan we voorkomen dat verpleeghuizen een brandhaard blijven”, vroeg CDA-leider Pieter Heerma in een debat over het virus. De situatie in de verpleeghuizen is „buitengewoon zorgwekkend”, meent Lodewijk Asscher (PvdA).

Veel partijen willen van het kabinet weten of medewerkers van verpleeghuizen nu voldoende beschermingsmiddelen hebben. Volgens Jesse Klaver (GroenLinks) is er een „grove inschattingsfout” gemaakt door het personeel van verpleeghuizen door te laten werken zonder beschermingsmiddelen.

Het sterftecijfer door het coronavirus in de verpleeghuizen is de afgelopen twee weken vervijfvoudigd, zei ouderenarts Nienke Nieuwenhuizen donderdag tijdens een briefing aan Kamerleden.