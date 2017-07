Grote steden tegen privatisering bouwtoezicht

Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam zijn fel gekant tegen het plan om het toezicht op de bouw te privatiseren. In een brief aan de Eerste Kamer laten de vier grote steden weten dat de controle op bouwactiviteiten door de privatisering in het geding kan komen.

Het toezicht op de bouw is nu nog een gemeentelijke taak, maar als de ‘wet kwaliteitsborging’ wordt aangenomen gaat dat veranderen. De Eerste Kamer praat dinsdag over het wetsvoorstel.

Volgens het nieuwe stelsel moeten de gemeenten ingrijpen als het misgaat bij bouwactiviteiten. Maar ze kunnen dat niet adequaat doen als ze geen toezicht mogen houden. „Wij zijn zeer bezorgd over de lastig uitvoerbare rol die de gemeente in het nieuwe stelsel krijgt toebedeeld.”

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een plan ontwikkeld om de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan marktpartijen. Private technische controlebureaus zouden sneller en goedkoper toezicht kunnen houden.