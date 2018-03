Grote schoonmaak op VUmc om bacterie

Het VUmc in Amsterdam geeft dit weekend de operatiekamers en de intensive care een extra grote schoonmaakbeurt. Het ziekenhuis kampt al tijden met een resistente bacterie en probeert die met man en macht uit te roeien. Daardoor moet de shockroom op de spoedeisende hulp zaterdag een paar uur dicht.

De shockroom, waar ernstig gewonde slachtoffers worden opgevangen en meestal daarna geopereerd, is dicht vanaf zaterdag 03.00 uur tot ergens in de middag. Patiënten die niet geopereerd hoeven worden, kunnen zaterdag gewoon op de spoedeisende hulp terecht voor eerste hulp.

Vorige week was er zelfs een opnamestop ingevoerd. Die werd na een paar dagen opgeheven. De bacterie is resistent tegen antibiotica. Ondanks alle maatregelen waren er vorige week toch weer enkele besmettingen gevonden en daarom was de opnamestop ingesteld.

De bacterie veroorzaakt zelden een infectie, maar ziekenhuizen - die tenslotte verzwakte mensen verzorgen - doen er altijd alles aan om de bacterie buiten te deur te houden en verspreiding naar andere zorginstellingen te voorkomen.