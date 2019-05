Grote politieactie in België tegen autodieven

De Belgische politie heeft in een grootschalige actie tegen een bende autodieven en oplichters ruim dertig arrestaties verricht, meldt het federaal parket. Meer dan 1200 agenten deden mee aan de operatie, waarbij verspreid over het land tweehonderd huiszoekingen werden verricht.

De criminele organisatie zou de afgelopen twee jaar honderden auto’s hebben ontvreemd. Dat gebeurde door mensen die hun auto op internet te koop aanboden op te lichten. Geweld en bedreigingen werden niet geschuwd. Er zijn honderden slachtoffers, aldus het parket.

De politie zette bij de operatie drones, twee helikopters en speciale eenheden in, met name in de regio Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Henegouwen. De Franse politie kwam op zeven plekken bij de Belgische grens in actie. Veel van de bendeleden zijn volgens omroep VRT Roma.