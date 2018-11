Grote klimaatmanifestatie in Brussel

In Brussel vindt zondag de grootste klimaatbetoging ooit in België plaats. De politie verwacht tot 25.000 deelnemers en waarschuwt voor verkeershinder. Om deelname aan te moedigen is het openbaar vervoer die dag gratis in de Belgische hoofdstad.

Zondag markeert de eerste dag van een mondiale klimaatconferentie in het Poolse Katowice. De organisatie achter de mars zet zich in voor een „ambitieus en sociaal rechtvaardig” klimaatbeleid. „Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. We moeten dus een versnelling hoger.” Doel is schonere lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in de oceanen en meer hernieuwbare energie.

De manifestatie ‘Claim the Climate’ gaat rond 13.00 uur van start bij station Brussel-Noord. De tocht voert onder meer langs de Europese instellingen. Vooralsnog 1500 deelnemers hebben aangegeven de stad per fiets te doorkruisen.