‘Grote bedrijven moeten coronasteun later terugbetalen’

Meer dan 100.000 Nederlanders willen dat grote bedrijven die met geld van het Rijk de coronacrisis doorstaan, die noodsteun in betere tijden terugbetalen. Zij hebben hun handtekening gezet onder een pleidooi van GroenLinks met die strekking.

Het kabinet heeft sinds 1 maart onder meer het leeuwendeel van de loonkosten overgenomen van bedrijven die door de coronapandemie zijn stilgevallen. Daaraan verbond het nog nauwelijks voorwaarden, omdat de hulp er snel en royaal moest komen. Nu het kabinet werkt aan een vervolg op die maatregelen, die 1 juni aflopen, is er meer tijd om bedrijven die een beroep doen op verdere hulp meer eisen te stellen. Dat is het kabinet ook van plan.

GroenLinks wil voorkomen dat multinationals die geen belasting betalen in Nederland nu de nood aan de man is wel een beroep doen op de schatkist. De oppositiepartij verzamelde de afgelopen weken handtekeningen met de leus „Geen gratis geld voor grote bedrijven”. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers zouden de overheidssteun na de crisis moeten terugbetalen, en moeten bovendien hun personeel in dienst houden en groener en socialer gaan werken.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wijst op „multinationals als Booking.com”, die door de corona-uitbraak meteen in geldnood kwamen en personeel willen ontslaan omdat ze „jarenlang hun winsten uitkeerden aan aandeelhouders”. En op brillenketens als Pearl die de belasting volgens hem waar mogelijk ontweken maar nu wel noodsteun zouden willen ontvangen.