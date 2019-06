Gros van uitreizigers houdt Nederlanderschap

Het leeuwendeel van de Nederlanders die zich in Syrië en Irak hebben aangesloten bij jihadistische strijdgroepen houdt zijn Nederlandse nationaliteit. Slechts van een enkeling kan die worden afgenomen, verwacht minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Er zijn nog 130 van deze zogenoemde uitreizigers in Syrië, schat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het kabinet brengt op het ogenblik in kaart of het mogelijk is hun Nederlanderschap in te trekken, om te voorkomen dat IS’ers of andere extremisten met kwade bedoelingen terugkeren naar Nederland.

Het onderzoek is nog in volle gang, maar er is volgens Grapperhaus al wel duidelijk dat de meesten hun Nederlandse nationaliteit behouden. De meesten hebben geen dubbel paspoort en zouden stateloos worden als ze hun Nederlanderschap verliezen. Over degenen die wél een ander paspoort achter de hand hebben, is er soms te weinig informatie om zo’n zware maatregel te rechtvaardigen.