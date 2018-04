Grootste partij SGP buitenspel bij collegevorming in Ede

De grootste partij in de gemeente Ede, de SGP, staat net als vier jaar geleden buitenspel bij de collegevorming. De fracties van de ChristenUnie, het CDA, GemeenteBelangen, GroenLinks en D66 willen samen verder praten over een bestuursakkoord.

De vijf fracties hebben een meerderheid van 24 zetels (van de 39) in de gemeenteraad. Volgens de informateurs Gerhard van den Top en Peter Schalk voldoet de combinatie “vanuit diverse oogpunten” aan de opdracht die ze hadden gekregen, namelijk een breed samengesteld college dat op basis van een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Ede kan gaan besturen. De ChristenUnie zal als grootste fractie een formateur voordragen die de vervolgbesprekingen in goede banen moet gaan leiden.

In de eerste fase van de informatie bleek er bij de andere fracties weinig animo te zijn voor een coalitie met drie christelijke partijen (SGP, ChristenUnie en CDA als de drie grootste partijen in de raad). VVD, GroenLinks en GemeenteBelangen lieten weten dat ze weinig of geen perspectief zagen in samenwerking met de SGP.

Aanvankelijk hebben de informateurs in de tweede ronde van de besprekingen nog wel onderzocht welke ruimte er was voor een coalitie met zowel de grootste partij, de SGP, als de grootste winnaar van de verkiezingen, GroenLinks. VVD en GroenLinks waren echter niet bereid ruimte te maken voor de SGP in een nieuw te vormen college.

Het voorlopig resultaat van de collegevorming doet pijn, zei SGP-fractievoorzitter Nico van der Poel in zijn reactie op de toelichting. Hij benadrukte dat de drie christelijke partijen elkaar zo lang mogelijk in het proces hebben vastgehouden, maar dat GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen weinig tot geen ruimte boden. “Het is onze partij opnieuw opgevallen dat de Edese raad nog veel moet investeren om respectvol met elkaar om te gaan. Nu de situatie is zoals ze is, kiezen we voor Ede en een krachtige rol in de gemeenteraad.”

D66-fractievoorzitter Stephan Nijenhuis merkte op het te betreuren dat de SGP geen echte kans heeft gekregen om op inhoud de mogelijkheden te onderzoeken van een coalitie waarvan deze partij deel zou uitmaken. Raşit Görgülü van Democratische Kiezers Ede en Ruben van Druiten van Burgerbelangen spraken van ‘een cordon sanitaire voor de SGP’. "De grootste partij zijn heeft in Ede weinig waarde”, aldus de laatste.

ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen en D66 waren ook vertegenwoordigd in het oude college. GroenLinks neemt nu als vijfde partij de plaats in van de PvdA, die bij de verkiezingen twee van haar drie zetels verloor.