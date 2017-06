„Grootste gevaar bij Brexit komt bij politici vandaan”

Aan de vooravond van de belangrijke stembusgang in het Verenigd Koninkrijk keken Kamerleden woensdag in Den Haag alvast verder vooruit. Ze lieten zich tijdens een rondetafelgesprek bijpraten over de gevolgen van de naderende Brexit voor de Nederlandse economie.

En die kunnen groot zijn, riepen vertegenwoordigers uit de financiële wereld, de transportsector, de groente- en fruithandel en de visserij in koor. Volgens hen heeft Nederland van alle EU-landen misschien wel het meeste te verliezen. Alle belang dus dat de Brexit geordend en bij voorkeur ‘zachtjes’ verloopt. De ondernemers drukten de politici op het hart zich daar dan ook hard voor te maken.

Op hun beurt wilden de Kamerleden niet teveel meegaan in het geweeklaag over de mogelijke Brexit-schade. Zo hield SGP-Kamerlid Dijkgraaf (SGP) de vertegenwoordiger van het havenbedrijf Rotterdam voor dat diens haven niet groot geworden is door te klagen. „Volgens mij is het écht Rotterdams om juist kansen te zien. U moet zeggen: wij gaan het gewoon beter doen dan de havens in Le Havre en Hamburg.”

Fijntjes stelden de ondernemers daarop dat ze misschien nog wel het meest vrezen om speelbal te worden in een politieke machtsstrijd. Zo loert volgens directeur Pim Visser van Visned aan beide zijden van de Noordzee het gevaar dat visserijbelangen als wisselgeld worden gebruikt voor „hogere politiek” met „grote gevolgen voor visserijgemeenschappen.” Of in de woorden van een groente- en fruithandelaar: „Er zijn zes landen met dezelfde handelsbelangen in het VK als Nederland. De overige 21 lidstaten interesseert het helemaal niets.”