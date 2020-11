Groninger Bodem Beweging: huizen veel te vroeg veilig verklaard

Huizen in het bevingsgebied in Groningen worden veel te vroeg veilig verklaard in het nieuwe akkoord, dat regiobestuurders vrijdag hebben gesloten met het Rijk. „Terwijl de versterkingsoperatie nog nauwelijks goed op gang is gekomen, wordt er nu al aan de afronding gewerkt”, meent de Groningen Bodem Beweging (GBB). GBB en ook het Groninger Gasberaad vinden dat er te weinig is gedaan met commentaar dat de actiegroepen op concepten van het akkoord hebben geleverd.

Groningen krijgt ruim 1,5 miljard euro extra voor de aanpak van de gevolgen van bevingsschade in de provincie. Dat bedrag bestaat voor een deel uit een genoegdoening voor Groningers die heel lang hebben moeten wachten op duidelijkheid over het herstel van mogelijke schade aan hun huizen. „Met het geld kunnen inwoners grip en regie krijgen op hun eigen situatie, zodat ze kunnen wonen in een veilig, duurzaam en toekomstbestendig huis”, lichtte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken toe.

De GBB vindt het te vroeg om aan te nemen dat er geen zware aardbevingen meer zullen zijn als de gaskraan in 2022 dichtgaat. „Het aanbod aan bewoners om om die reden af te zien van versterking levert het Rijk en de NAM veel geld op”, stelt de beweging, die spreekt van een „bezuinigingsakkoord”. Het Gasberaad vindt het akkoord op een „eindafrekening” lijken. Dat sprak de Groningse Commissaris van de Koning René Paas vrijdag tegen: „Die kritiek is volkomen misplaatst. Dit is een grote stap vooruit op een lange weg. Dit geld komt niet in plaats van maar bovenop eerder toegezegde bedragen en is er ook voor mensen in het bevingsgebied die eerder niks kregen.”