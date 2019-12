Groep Otten steunt spoedwet stikstof

De Groep Otten zal dinsdag de spoedwet stikstof in de Eerste Kamer steunen. Henk Otten heeft dat laten weten na een overleg met premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Er lijkt nu een meerderheid in de senaat in zicht voor de wet, die ervoor moet zorgen dat de bouw van huizen, wegen en dergelijke weer op gang komt.

De coalitie komt zes zetels tekort voor een meerderheid in de Eerste Kamer, maar met steun van de SGP en 50PLUS zou die verzekerd zijn. De SGP heeft in de Tweede Kamer ook voorgestemd en zal dat in de senaat waarschijnlijk weer doen. 50PLUS wil als tegemoetkoming een onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen. Formeel is daarover nog geen akkoord.

Otten heeft geen wisselgeld gevraagd voor de stemmen van zijn fractie, zei hij. "We zijn niet van de chantagepolitiek, zoals sommige andere partijen", aldus Otten. Het belangrijkste vindt hij "het afwenden van een economische recessie. Dat krijgen we ervoor terug."

Het kabinet spreekt overigens ook nog met PvdA en GroenLinks, maar die stellen allebei harde eisen.