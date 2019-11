Groep gemeenten komt met eigen stikstofaanpak

Een groep gemeenten in Noord-Holland komt met een eigen stikstofaanpak, omdat ze vinden dat ze te lang op maatregelen van het kabinet en de provincies moeten wachten. De gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer trekken de kar. Het is de bedoeling dat circa zeventien andere gemeenten zich aansluiten bij het initiatief, zodra hun raden daarvoor groen licht geven.

Deze ‘depositiebank’ gaat handelen in ‘stikstofsaldo’, ofwel de rechten om stikstof uit te stoten. Als een bepaald bedrijf stopt of door bijvoorbeeld schonere apparatuur minder stikstof uitstoot, kan dat saldo via de bank naar een ander project gaan.

Volgens de Bergense wethouder Klaas Valkering willen de gemeenten oplossingen vinden door „op een nuchtere Noord-Hollandse manier terug te vallen op instrumenten” die voor 2015 werden gebruikt. In dat jaar kwam het stikstofbeleid tot stand waar de Raad van State eerder dit jaar een streep door zette. De gemeenten hopen op basis van die instrumenten in kaart te brengen hoe de beschermde natuurgebieden in de regio ervoor staan en hoeveel stikstof ze nog aankunnen.