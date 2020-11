GroenLinks worstelt met moslima Bouchallikht

GroenLinks presenteerde twee weken geleden Kauthar Bouchallikht (26) als een „indrukwekkende nieuwkomer met lef” op plaats negen van de kandidatenlijst. Wat de kandidatencommissie van GroenLinks abusievelijk niet vermeldde, was dat Bouchallikht tot 1 december dit jaar ook vicevoorzitter is van Femyso, een in Brussel gevestigde koepelorganisatie waar diverse islamitische jongerenbewegingen onder vallen. Die koepelorganisatie wordt door een aantal deskundigen gezien als een verlengstuk van de omstreden Moslimbroederschap, een conservatieve politieke organisatie.

Lijstrekker Klaver kreeg daarover de afgelopen weken nogal wat vragen, die hij met zichtbare tegenzin beantwoordde. Belangrijk voor hem is dat Kauthar zelf afstand neemt van het gedachtengoed van de Moslimbroederschap. In een interview met dagblad Trouw van maandag, dat op verzoek van GroenLinks tot stand kwam, doet ze dat zelf ook: „Femyso is een legitieme organisatie. Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtengoed.”

En verder: „Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid. Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.” Kortom, een echte GroenLinkser.