GroenLinks wil noodwet stikstofprobleem

Voor het einde van september moet het kabinet duidelijkheid geven over de gevolgen van het stikstofprobleem. Dat wil oppositiepartij GroenLinks, die vraagt om een noodwet.

„Om te zorgen dat noodzakelijke projecten, zoals de bouw van woningen, niet stil komt te liggen moet de politiek in een noodwet prioriteiten stellen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Als het aan GroenLinks ligt, betekent dat het verlagen van de maximumsnelheid en de halvering van de veestapel. Voor dat laatste pleit coalitiepartij D66 inmiddels ook.

Het kabinet kampt sinds mei met grote problemen vanwege de uitspraak van de Raad van State. De rechter oordeelde dat de stikstofaanpak van Nederland niet overeenkomt met Europese regels. Voorheen kregen projecten over het algemeen groen licht als de belofte werd gedaan de stikstofuitstoot in de toekomst te compenseren. Dat beleid is te vrijblijvend, oordeelde de RvS.