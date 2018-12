GroenLinks wil nieuwe methode voor acute ouderenzorg

GroenLinks vindt dat er nieuwe opnamemethodieken voor acute ouderenzorg moeten komen, omdat met de toenemende vergrijzing de druk op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis groeit.

Een motie die het parlement hiertoe oproept, werd maandag tijdens een notaoverleg in de Tweede Kamer door GroenLinks ingediend. Tijdens het overleg werd de initiatiefnota ”Lachend tachtig” van GroenLinks-Kamerlid Ellemeet besproken.

Zij pleit in haar nota onder meer voor een kwetsbaarheidsscreening van alle 65-plussers die in het ziekenhuis belanden. Verschillende Kamerleden waren hier niet positief over. Zo gaf Kamerlid Bergkamp (D66) aan „moeite” te hebben met de screening, omdat volgens haar niet alle 65-plussers kwetsbaar zijn. Daarnaast zei Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) het „lastig” te vinden dat de check financiële voordelen heeft, omdat het tegengaan van overbehandeling door middel van screening niet financieel gemotiveerd zou moeten zijn.