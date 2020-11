GroenLinks wil met ‘routekaart’ CO2-uitstoot stoppen in 2045

In 2045 moet Nederland geen broeikasgassen zoals CO2 meer uitstoten, wil GroenLinks. Om dat te bereiken komt de partij maandag met een ‘routekaart’, die naar Amerikaans voorbeeld de Green New Deal is genoemd. Schiphol moet gedwongen krimpen, over tien jaar moeten windmolens op zee dubbel zoveel gigawatt opbrengen als gepland, en voor gas- en oliewinning worden geen vergunningen meer gegeven.

„We hebben nog tien jaar de tijd om een klimaatcrisis te voorkomen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver, die het plan presenteert. „En het maatschappelijk tij keert: de klimaatgeneratie is opgestaan en laat luid en duidelijk van zich horen.” Volgens de partij worden de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen ‘klimaatverkiezingen’.

De luchthaven Schiphol wordt als het aan GroenLinks ligt gedwongen om te krimpen. Lelystad Airport gaat bovendien niet open, zegt de partij. Ook komt er extra belasting op kerosine en vliegtickets. Klaver pleit verder voor een hervorming van de landbouw en een halvering van de veestapel. Daarnaast wil de partij dat 325 vierkante kilometer aan beschikbare daken wordt bedekt met zonnepanelen.

Om dit te bereiken moet er een groene economie komen, bepleit de partij. Investeringen in het klimaat zullen tot 100.000 mensen aan een baan helpen, denkt GroenLinks. De extra belasting die bedrijven moeten betalen als ze het milieu schade toebrengen, wordt in een „systeem van basiszekerheid” gestopt. Zo hoopt de partij „armoede te bestrijden en de inkomens van mensen die weinig verdienen te verhogen”.