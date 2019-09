GroenLinks wil maximumtermijn voor zedenzaken

Er moet een maximumtermijn komen bij de politie om zedenzaken in behandeling te nemen. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks.

Vorige maand berichtte Nieuwsuur dat er jaarlijks zeker 350 zaken lang op de plank blijven liggen bij de zedenpolitie, soms maanden of jaren. Daarbij gaat het ook om verkrachtingszaken. De politie erkent de problemen, maar wijst op de drukte en onderbezetting. De prioriteit gaat naar zaken waarbij iemands veiligheid in het geding is, of zaken waarin de slachtoffers minderjarig zijn.

Dat er een gebrek aan capaciteit is kan zijn, maar dat mag volgens Buitenweg „geen excuus zijn om dit niet op te pakken. Dat moet de minister dan aangeven. Laten we een deadline stellen”, zegt ze. Binnen een maand zouden de zaken moeten worden opgepakt, vindt Buitenweg. Dan is het aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om te zien wat er nodig is om aan die maximumtermijn te voldoen.

Buitenweg zegt de afgelopen maanden brieven te hebben gekregen van meerdere slachtoffers, onder wie een vrouw die slachtoffer werd van een groepsverkrachting. „De politie heeft haar aangifte opgenomen, maar de zaak nog niet in behandeling genomen.” De vrouw kreeg per e-mail te horen dat de zaak geen prioriteit had, aldus Buitenweg.

De vertraging maakt het ook minder waarschijnlijk dat zaken uiteindelijk tot een veroordeling leiden, zegt Buitenweg. „Hoe langer je wacht, hoe minder betrouwbaar verklaringen ook zijn.” En dat leidt dan weer vaak tot seponering van een zaak.