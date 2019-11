GroenLinks wil krimp veestapel in stikstofwet

Oppositiepartij GroenLinks komt met een eigen wet voor de aanpak van de stikstofproblematiek, waarin de krimp van de veestapel wordt vastgelegd. Volgens de partij is deze wet-Duurzame Aanpak Stikstof „een wet die wél daadkrachtig en structureel ingrijpt”.

Daarmee reageert de partij op de noodmaatregelen die het kabinet woensdag presenteerde, die volgens partijleider Jesse Klaver „veel te laat” en „veel te weinig” zijn om de stikstofcrisis op te lossen. Naar aanleiding van die plannen lanceerde GroenLinks al een petitie om aantasting van de beschermde status van natuurgebieden tegen te gaan.

In de ontwerp-initiatiefwet staat dat de stikstofuitstoot in 2035 gehalveerd moet zijn. Daarnaast wil GroenLinks een verbod op groei van het vliegverkeer en een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

„Deze wet doorbreekt de politieke dogma’s van dit kabinet, om ons land een groene en duurzame toekomst te geven”, aldus Klaver. De wet bevat specifieke doelen, zoals ook in de klimaatwet is vastgelegd die eerder dit jaar werd aangenomen.