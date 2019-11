GroenLinks wil Kamerdebat over Eneco

GroenLinks wil een Kamerdebat over de verkoop van energiebedrijf Eneco. Tweede Kamerlid Tom van der Lee wil opheldering over het feit dat dit bedrijf in Japanse handen komt.

„Vier miljard is een boel geld, maar GroenLinks vindt het belangrijk dat ook de groene missie van Eneco overeind blijft”, zegt Van der Lee.

Namens D66 zegt Matthijs Sienot: „D66 wil dat iedereen makkelijk en goedkoop schone energie kan krijgen. De bewoners moeten centraal staan, met een warm huis en een lage energierekening.” Minister Eric Wiebes van Economische Zaken moet daar volgens Sienot alle energiebedrijven op aan blijven spreken. „In wiens handen een energieleverancier ook is.”

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma ziet niet direct grote bezwaren tegen de overname van Eneco. „We zien meer van dergelijke bewegingen op de energiemarkt. Vattenfall heeft bijvoorbeeld eerder ook Nuon overgenomen. Hetzelfde geldt voor Essent door RWE. Dit lijkt een betrouwbare partij.”

Wiersma onderstreept dat de gemeenten akkoord moeten zijn met de overname en dat de dienstverlening in Nederland en de banen en arbeidsvoorwaarden gewaarborgd dienen te zijn. „Dat moet voorop staan.”