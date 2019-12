GroenLinks wil af van trucs rond dividendtaks

GroenLinks wil af van boekhoudkundige trucs waarmee buitenlandse bedrijven voorkomen dat zij in Nederland dividendbelasting moeten afdragen. Tweede Kamerlid Bart Snels komt met een initiatiefwet die dergelijke fiscale ontsnappingsroutes moet afsluiten.

Snels ziet verscheidene mazen in de wet op de dividendbelasting, de heffing op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. Zo kunnen bedrijven daar onderuit komen door de uitkering via een schijncoöperatie te laten lopen. Coöperaties zijn vrijgesteld van de dividendbelasting.

„Grote bedrijven betalen in Nederland minder belasting dan de kleine ondernemers”, zegt Snels. „Dat klopt niet en is oneerlijk. We moeten dat snel aanpakken door de gaten in de wet te dichten en ervoor zorgen dat de multinationals niet meer met slimme trucs wegkomen.”

Snels diende eerder een wet in die ervoor moet zorgen dat multinationals meer winstbelasting gaan betalen. De mogelijkheid om verliezen bij buitenlandse dochters in Nederland af te trekken van de winst, worden beperkt. Dat voorstel is al door het kabinet omarmd. Ook nu rekent GroenLinks op steun binnen de regeringscoalitie.