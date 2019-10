GroenLinks: Werkloket als nieuw arbeidsbureau

GroenLinks wil het verdwenen arbeidsbureau nieuw leven inblazen met het zogenoemde Werkloket. Mensen moeten hier terechtkunnen met al hun vragen over werk, of ze nu een baan, een uitkering of geen van beide hebben.

De oppositiepartij streeft naar een instantie die helpt bij het vaststellen van iemands vaardigheden, toegang geeft tot geld voor scholing en kan bemiddelen met werkgevers. Maar ook werkgevers zelf zouden een beroep moeten kunnen doen op het loket als zij op zoek zijn naar mensen of als ze met ontslag bedreigde werknemers een soepele overgang naar ander werk willen bieden.

Bij het Werkloket werken uitkeringsinstantie UWV, gemeenten, leerwerkloketten en werkgeversservicepunten samen. „Terwijl werkgevers wanhopig zoeken naar personeel, zitten honderdduizenden mensen werkloos thuis of gevangen in een uitzichtloze flexbaan. Ons systeem van arbeidsmarktbemiddeling is een chaos. Het kan beter en simpeler”, aldus de Kamerleden Paul Smeulders en Wim-Jan Renkema.