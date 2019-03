GroenLinks voorziet verdubbeling in Europa

Bas Eickhout, GroenLinks-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in mei, verwacht dat zijn partij verdubbelt naar vier zetels in het Europees Parlement. „Daar mikken we op, dat is realistisch en zou een goed resultaat zijn”, zei hij bij de lancering van de campagne van de Europese Groenen in het Stripmuseum in Brussel tegen het ANP.

Als we goed inspelen op de klimaatdemonstraties in Europa zijn nog meer zetels haalbaar, denkt hij. Hij is samen met de Duitse Ska Keller kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden. De Groenen kunnen de vierde kracht worden in het Europees Parlement, denkt Eickhout (42), zeker als de populisten zich niet weten te verenigen.

De Groenen gaan de campagne in met de slogan ‘Let’s act together’ en de hashtag #changeinthemaking. De voornaamste speerpunten zijn klimaat, een socialer, rechtvaardiger Europa en democratie en rechtsstaat.

„We moeten meer doen om de status quo te doorbreken”, sprak Eickhout. Achter de scholieren die spijbelen voor een beter klimaatbeleid gaat volgens hem een veel bredere beweging schuil. „De jongere generatie schudt de oudere wakker.”

„Het slechtste wat je kan doen is meegaan in het frame voor of tegen de EU. Het gaat om verandering”, aldus de Europarlementariër. „Dus onze tegenstander is de Europese Volkspartij (EVP) die de Europese politiek al tientallen jaren domineert. Het gaat om wat voor maatschappij je wil. Het gaat over een visie op Europa.”