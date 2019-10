GroenLinks verwijt PvdA politieke spelletjes

De Partij van de Arbeid speelt politieke spelletjes over de ruggen van leraren en politieagenten. Dat zei Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) woensdag tijdens de eerste dag van de algemene financiële beschouwingen.

De PvdA dreigt tegen de begroting te stemmen als er niet meer geld beschikbaar komt om het lerarentekort op te lossen. Ook vinden de sociaaldemocraten dat mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug moeten krijgen en er meer goedkope huurwoningen beschikbaar moeten komen.

Snels benadrukte dat ook GroenLinks vindt dat het kabinet in de begroting voor volgend jaar te kleine stapjes voorwaarts zet, maar dat het te ver gaat om alle plannen af te keuren. „Dan ben je bezig met politieke spelletjes. De PvdA stemt dan ook tegen alle investeringen die wel door het kabinet worden gedaan.”

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) was het niet eens met de kritiek. „Wij zijn een redelijke oppositiepartij”, benadrukte hij. Dat betekent volgens hem dat zijn partij zelf verbeteringen blijft voorstellen, maar ook plannen zal steunen waar Nederland beter van wordt. Volgens de PvdA krijgt het onderwijs in 2020 minder te besteden dan dit jaar en daar wil de partij niet aan meewerken.

De kritiek van Snels op zijn collega was een gevolg op de inbreng van partijleider Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens de algemene politieke beschouwingen. Klaver keerde zich tegen ”scorebordpolitiek” waarin het alleen maar zou gaan om welke partij wint en verliest. Goede plannen worden dan ook gesteund door GroenLinks, zo kondigde Klaver aan. Woensdag werd ook bekend dat GroenLinks in de Tweede Kamer voor alle begrotingen zal stemmen. Intern is onderzocht of voldoende goede stappen worden gezet door het kabinet. Het oordeel van Klaver en de zijnen is dat Nederland er per saldo op vooruit gaat door de voorgestelde plannen.

De coalitie staat overigens niet negatief tegenover de wens van de linkse oppositie om meer geld uit te trekken voor de aanpak van het lerarentekort, maar doet geen concrete voorstellen.