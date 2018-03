GroenLinks: spoedwet tegen hoger loon ING-top

GroenLinks wil met een wet de spraakmakende salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers voorkomen. De wet moet dan wel met spoed door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, want de aandeelhouders van ING buigen zich op 23 april over de voorgestelde verhoging.

GroenLinks-leider Jesse Klaver deed in het televisieprogramma Buitenhof een dringende oproep aan andere partijen om zijn plan te steunen: „Bij verontwaardiging kan het niet blijven. Je moet ook stap twee zetten”. Klaver wil de wet nog deze week afhebben en dan voor een spoedadvies naar de Raad van State sturen. Hij erkent dat het een „ongekende” stap is om zo de salarissen van topbankiers aan te pakken.

De wet regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan voor goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de minister van Financiën. Daarnaast moet de wet de sluiproute dichten waardoor het vaste deel van bankierssalarissen in bijvoorbeeld aandelenpakketten kan worden uitgekeerd. „Dat moeten we repareren. Vast is vast en variabel is variabel”, benadrukt Klaver. De spoedwet wijzigt de huidige Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, die in de regel bonussen van meer dan 20 procent van het salaris verbiedt.

Het salarisvoorstel van ING voor Hamers veroorzaakte heel wat commotie, ook in de politiek. Vrijwel de hele Kamer schaarde zich achter de oproep van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels om zich uit te spreken tegen de verhoging van 50 procent, naar 3 miljoen euro per jaar.

GroenLinks wijst erop dat, hoewel ING een particuliere onderneming is, ook premier Mark Rutte ING als een soort semi-overheidsinstelling beschouwt omdat de belastingbetaler moet bijspringen als zo’n belangrijke bank in de problemen komt. Rutte vindt het echter niet nodig maatregelen tegen ING, de huisbankier van het Rijk, te nemen wegens de „buitensporige” verhoging. Hij legt de druk bij de bank zelf.