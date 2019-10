GroenLinks: Rabobank, neem verlies op landbouw

De Rabobank moet meebloeden voor de krimp van de landbouw, vindt GroenLinks. De grootste kredietverstrekker van de agrarische sector moet volgens de oppositiepartij zijn verlies nemen op leningen aan boeren.

De landbouw moet inkrimpen en heel anders gaan werken, klinkt het in politiek Den Haag al langer. Dat is nodig om bijvoorbeeld schadelijke stikstofneerslag terug te dringen. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om varkensboeren uit te kopen, maar niet alles moet worden betaald door de belastingbetaler, vindt Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks).

Snels trekt de vergelijking met de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. „De Rabobank heeft eigenlijk slechte leningen verstrekt. Net als de banken die toen in zwaar weer kwamen.” Daarom zou ook de Rabobank moeten afschrijven op zijn leningen aan boerenbedrijven. Snels spreekt van een „morele plicht” voor een bank „die zoveel geld aan de landbouw heeft verdiend”.

De Rabobank had kunnen zien aankomen dat het zou misgaan met de landbouw, vindt Snels. Het GroenLinks-Kamerlid vraagt minister Wopke Hoekstra van Financiën, nu die de begroting in de Kamer komt verdedigen, om daarover te gaan praten met De Nederlandsche Bank, de toezichthouder. Hij vraagt zich af of DNB niet had moeten waarschuwen voor leningen aan boeren.

De bank zelf bestempelt de boeren als een belangrijke en gewaardeerde groep klanten. De Rabobank erkent daarbij wel dat de sector voor een uitdaging staat. „Voor ons gaat het daarbij om het belang van zowel de boer als de maatschappij. Het is aan de ondernemer om het moment van investeren en het tempo van verduurzaming te bepalen”, aldus de bank.

Volgens de Rabobank hebben heel veel boeren geïnvesteerd in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering of werken aan plannen daarvoor. Klanten kunnen rekenen op „maximale ondersteuning” van de bank.