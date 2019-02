GroenLinks-plan voor ouderenzorg valt verkeerd

Een voorstel van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet voor meer begeleiding voor ouderen in de zorg, is in de Kamer kritisch ontvangen. Veel partijen zien het als een plan om op de zorg voor ouderen te beknibbelen, alhoewel Ellemeet zelf woensdag benadrukte dat dat niet haar bedoeling is.

Ellemeet wil mensen boven de zeventig jaar extra laten begeleiden door een geriater, een specialist in ouderengeneeskunde. Die kan de patiënt en specialist adviseren of een bepaalde ingreep een goed idee is. „Het is goed om te weten wat de impact is van een behandeling”, aldus Ellemeet.

„Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het overbehandelen van oudere patiënten nog aan de orde van de dag is”, zei Ellemeet een dag eerder tegen EenVandaag. Die berichtgeving schoot veel Kamerleden in het verkeerde keelgat. Volgens Fleur Agema (PVV) doet Ellemeet „met warme stem een ijskoud voorstel”. Corrie van Brenk (50PLUS) zei enorm te zijn geschrokken.

Volgens Ellemeet kan het inschakelen van een geriater van toegevoegde waarde zijn om aspecten mee te kunnen wegen als de kwaliteit van leven en het hersteltraject na een behandeling. Maar ze benadrukte in het debat dat het haar niet om besparingen gaat, en dat haar voorstel ook tot meer zorg kan leiden.

„Geriaters kunnen goed inschatten wat de impact van een behandeling is. Ik denk dat we ouderen nu soms onderbehandelen. Het gaat niet om de kosten, maar om de best passende zorg.”