GroenLinks ontslaat medewerker fractie

GroenLinks (GL) heeft een medewerker van de fractie in de Tweede Kamer ontslagen na een ernstig incident met een stagiaire.

Dat maakte GL bekend na mediaberichten over een uitspraak van een rechter, die akkoord ging met het ontslag. Aanvankelijk kreeg de medewerker een officiële waarschuwing. Daarnaast werd hij gesommeerd in gesprek te gaan met een bedrijfsarts, in therapie te gaan en een gesprek aan te gaan met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden. Tot die tijd zou hij niet terug mogen komen naar de fractie.

Al snel werd besloten dat dit niet voldoende was, aldus de GL-verklaring verder. Daarom heeft de organisatie besloten de medewerker te ontslaan.

Hij had een stagiaire op straat in de steek gelaten omdat zij niets wilde weten van zijn toenaderingspogingen. Hij had geprobeerd haar meerdere keren te zoenen en aan te raken, terwijl zij meteen duidelijk maakte dat niet te willen. Hij had haar kort daarvoor een slaapplek aangeboden omdat ze niet meer met de trein naar huis kon. Ze werd met alleen maar een smartphone aan haar lot overgelaten.