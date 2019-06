GroenLinks mikt op verbod kiloknaller

GroenLinks wil op termijn af van de kiloknaller. Als het aan de partij ligt wordt in 2025 alleen nog vlees verkocht dat voldoet aan de eisen voor één ster van het Beter Leven Keurmerk. Dat is niet alleen beter voor het dierenwelzijn, maar zorgt ook voor een kleinere veestapel en daarmee een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting door de veehouderij, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet.

Het is niet de eerste poging om stuntaanbiedingen van goedkoop vlees in de ban te doen. Een eerder voorstel van PvdA en ChristenUnie kon in 2015 niet op een Kamermeerderheid rekenen. Bromet hoopt dat de tijd nu wel rijp is voor een verbod, ook omdat het kabinet door een recente uitspraak van de Raad van State onder druk staat om de stikstofuitstoot te verminderen. Een kleinere veestapel kan daar flink aan bijdragen.

Daar komt nog bij dat landbouwminister Carola Schouten pleit voor een stevige verduurzaming van de sector. „De minister heeft zelf onlangs aangegeven dat ons voedsel te goedkoop is”, zegt Bromet. „De prijs wordt betaald door de natuur en de boeren die ontzettend hard werken voor heel weinig geld.”