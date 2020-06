GroenLinks-leider Klaver wil regeren met progressief blok

Het is de bedoeling dat GroenLinks na de komende verkiezingen gaat meeregeren. En wel met een progressief motorblok. Die nadrukkelijke ambitie sprak althans GroenLinks-leider Jesse Klaver zaterdag uit op het online-congres van de partij.

Volgens Klaver is het tijd voor verandering na de coronacrisis. Die verandering kan volgens de politicus niet worden overgelaten aan de partijen die „de wereld van voor corona gemaakt hebben”, zei hij in de Melkweg in Amsterdam. „Daarom ben ik erop gebrand om GroenLinks voor het eerst een regering in te leiden”, aldus Klaver.

De leden drongen zaterdag al aan op het maken van afspraken met andere progressieve partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Vlak voor de coronacrisis echt losbarstte, begin maart, sloegen GroenLinks, de SP en de PvdA de handen al ineen door zich gezamenlijk te verzetten tegen de geplande belastingverlaging voor bedrijven. Na de verkiezingen wil Klaver daarnaast het liefst ook met D66 samenwerken.

Hij wijst erop dat GroenLinks flink gegroeid is de afgelopen jaren. „We regeren in meer dan honderd steden, leveren de burgemeester van onze hoofdstad. Zitten in driekwart van de provinciale besturen”, aldus Klaver.

In zijn speech op het congres riep Klaver de regering op excuses te maken voor het slavernijverleden. Nu premier Mark Rutte heeft erkend dat racisme een „systemisch probleem” is in Nederland, kan hij volgens Klaver „als premier van alle Nederlanders, deze woorden betekenis geven door namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden”.