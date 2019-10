GroenLinks-leider in problemen in Ethiopië

GroenLinks-leider Jesse Klaver is deze week in Ethiopië in een bedreigende situatie terechtgekomen en moest door de autoriteiten worden ontzet. Een woordvoerder van de partij heeft een bericht in De Telegraaf hierover bevestigd. Ook Tweede Kamerlid Bram van Ojik was hierbij aanwezig. Samen met Klaver bracht hij een werkbezoek aan Ethiopië. In het gebied Oromia kwamen ze in de buurt van hun hotel in problemen.

„In het gebied waar zij waren braken onlusten uit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft consulaire bijstand verleend om te zorgen dat zij door de Ethiopische autoriteiten naar veiliger gebied zijn gebracht”, aldus een GroenLinks-zegsvrouw.

Klaver en Van Ojik maakten deel uit van een groep van vijftien Nederlanders die hinder ondervonden van de protesten en om hulp van de ambassade vroegen. Volgens een woordvoerster van Buitenlandse Zaken konden ze daar weg door tussenkomst van het ministerie, de ambassade en minister Stef Blok.