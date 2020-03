GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks wordt weer wethouder

GroenLinkser Isabelle Diks, die vorig jaar in opspraak kwam door het incasseren van een onkostenvergoeding, vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze wordt wethouder en locoburgemeester in Groningen, meldt haar partij.

Diks was voor dat ze in de Kamer kwam, van 2008 tot 2017, ook al wethouder. Toen in een andere noordelijke provinciehoofdstad, Leeuwarden. Omdat ze op grote afstand van Den Haag woonde, ontving ze lange tijd een extra onkostenvergoeding - ook toen ze feitelijk al lang en breed naar Den Haag was verhuisd. De integriteitsadviseur van de Kamer oordeelde begin deze maand dat Diks daarmee geen regels had overtreden, maar dat het voor haar geloofwaardigheid wel beter was geweest als ze anders had gehandeld.

Eerder bleek Diks ook al wachtgeld te hebben ontvangen bovenop haar salaris als Kamerlid. Daar had ze formeel recht op, omdat ze als parlementariër minder ging verdienen dan als wethouder.

Beide vergoedingen beloofde de GroenLinkser terug te storten.