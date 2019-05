GroenLinks-Kamerlid Özdil stapt op

Tweede Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks) stapt op. Zijn recente pleidooi voor afschaffing van het leenstelsel voor studenten, dat vier jaar geleden met steun van GroenLinks werd ingevoerd, heeft geleid tot een vertrouwensbreuk.

Dat schrijft Özdil op Facebook. "Daarom neem ik afscheid van de fractie", aldus de onderwijswoordvoerder van GroenLinks. "Mijn zetel behoort toe aan de partij aan wie ik veel te danken heb en geef ik dan ook terug."

Özdil nam eerder deze maand in een interview in felle bewoordingen afstand van het leenstelsel, dat in 2015 in de plaats kwam van de basisbeurs. Hij pleitte voor afschaffing. Fractieleider Jesse Klaver erkende overigens kort daarna dat het huidige stelsel niet werkt zoals beoogd.

Klaver spreekt in een toelichting van "een pijnlijke avond". Hij benadrukt dat de breuk niets met de inhoud te maken heeft , maar met het gedrag van Özdil. Discussies en afwijkende standpunten mogen best, maar uiteindelijk moet de fractie volgens de GroenLinks-voorman als een "hecht team" functioneren.

"We hebben lang geprobeerd met Zihni afspraken te maken over het verbeteren van zijn functioneren aldus Klaver. "Maar hij bleef afspraken keer op keer schenden, schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag waardoor collega’s zich niet meer veilig voelden."