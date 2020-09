GroenLinks hekelt ‘uitkleden’ CO2-heffing

Dat bedrijven pas vanaf 2024 financieel worden geraakt als zij niet minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten, is oppositiepartij GroenLinks een doorn in het oog. Het kabinet „gooit drie jaar weg”, zegt de partij, die een petitie is gestart om het kabinet op te roepen een strengere regeling in te voeren.

In 2030 moet de helft van de CO2-uitstoot zijn verminderd ten opzichte van 1990. De tijd dringt, vindt GroenLinks. De CO2-heffing is ingevoerd om bedrijven te straffen als zij zich niet genoeg inzetten om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het kabinet is coulanter dan verwacht, om bedrijven in de coronacrisis niet met een extra kostenpost op te zadelen. Door zogenoemde ‘dispensatierechten’, betalen bedrijven daarom pas vanaf 2024 echt CO2-heffing.

„Het kabinet komt met een CO2-belasting die bedrijven 0 euro kost. De klimaatcrisis vergt juist een stap extra in plaats van een stap terug”, klaagt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De warmste Prinsjesdag ooit laat wat hem betreft juist zien dat zo’n regeling tegen klimaatverandering nodig is.