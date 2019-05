GroenLinks grootste in Utrecht

GroenLinks heeft in Utrecht de meeste stemmen gehaald bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De PvdA eindigde in de vierde stad van het land als tweede.

GroenLinks is al langer de grootste in de studentenstad en haalde nu 27,2 procent van de stemmen. Dat is een winst van 10 procentpunt vergeleken met de vorige Europese verkiezingen. De PvdA, die landelijk afgetekend de grootste partij lijkt te worden, scoort 17,1 procent. D66, dat halveert in vergelijking met 2014, blijft met ruim 13 procent de VVD nog net voor.

De PVV en de SP krijgen zware klappen en houden respectievelijk anderhalf en 2 procent over. Debutant Forum voor Democratie haalt 5 procent en is daarmee, net achter de Partij voor de Dieren, de zevende partij.

Net iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden kwam in Utrecht stemmen.