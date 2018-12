GroenLinks en SGP: Meer souplesse bij aanbesteden zorgtaken

Gemeenten moeten hun contracten met instellingen voor jeugdzorg en WMO-hulp kunnen afsluiten en verlengen zonder het organiseren van een Europese aanbesteding.

Dat vinden de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en SGP. Beiden partijen traden woensdag in de publiciteit met een initiatief om de uit 2016 daterende Aanbestedingswet aan te passen. Daarin moet volgens de twee een uitzonderingsbepaling worden opgenomen, die gemeenten voor de jeugdzorg en de WMO meer vrijheid geeft.

De wettelijk verplichte aanbesteding is veel gemeenten een doorn in het oog. Zij gaan het liefst in zee met lokale zorgaanbieders, maar staan geregeld machteloos als na de inschrijfronde blijkt dat het contract moet worden gegund aan een prijsvechter van buitenaf. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het liefst zo snel mogelijk af van de aanbesteding, die veelvuldig tot allerlei rechtszaken leidt.

„De verplichte aanbesteding heeft de zorg geen goed gedaan”, lichtte een woordvoerder van GroenLinks woensdag desgevraagd toe. „Mensen krijgen opeens nieuwe hulpverleners, gemeenten hebben veel klachten en lokale zorgorganisaties delven vaak het onderspit.”

In de Aanbestedingswet wordt de Europese richtlijn voor aanbestedingen uitgewerkt voor Nederland. Hoewel een ruime Kamermeerderheid zich destijds achter de wet schaarde, rees al snel de vraag of Nederland de Europese regels niet te strikt had geïnterpreteerd. Zorgminister Hugo de Jonge (CDA) wil daarover namens het kabinet in overleg gaan met Brussel. Als wethouder in Rotterdam sprak De Jonge zich ook geregeld tegen de aanbestedingsverplichting uit.

GroenLinks-partijleider Jesse Klaver twitterde woensdag dat „de bijzondere samenwerking” tussen zijn partij en de SGP laat zien hoe breed de wens voor verandering is.