GroenLinks eist CO2-heffing van coalitie

GroenLinks gaat alleen milieu- en belastingmaatregelen van het kabinet steunen als er een substantiële CO2-heffing komt voor bedrijven.

Dat stelde GroenLinksfractievoorzitter Jesse Klaver maandag bij de presentatie van een initiatiefwetsvoorstel om zo’n CO2-heffing voor het bedrijfsleven te introduceren.

Als de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de wet niet steunt, geeft GroenLinks niet langer steun aan milieu- en belastingmaatregelen van het kabinet.

Klaver gaat ervan uit dat de coalitie na juni van dit jaar haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt. De coalitie moet dan steun van een of meerdere oppositiepartijen krijgen om wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te loodsen. Op dit moment heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een nipte meerderheid van 38 van de 76 zetels. De verwachting is dat de meerderheid zal verdwijnen als de nieuwe leden van Provinciale Staten, die op 20 maart door de bevolking worden gekozen, in mei een nieuwe Eerste Kamer kiezen.

Nieuwe technieken

Het kabinet heeft bewust níet gekozen voor een CO2-heffing, zo legde premier Rutte vorige week tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur nog uit in de Tweede Kamer. Dat zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. De regering wil bedrijven stimuleren om door middel van nieuwe technieken de uitstoot te verlagen. Als dat niet gebeurt, dan dreigen er boetes.

Energiebelasting

In de initiatiefwet staat dat bedrijven vanaf 2020 25 euro per ton uitgestoten CO2 moeten betalen. In 2021 stijgt dat bedrag naar 50 euro. Het loopt op tot 200 euro in 2050. De belasting levert de schatkist in 2021 al 2 miljard euro op. Met dat geld kan de energiebelasting met ruim 100 euro per huishouden per jaar omlaag.