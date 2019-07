Groenen wachten op voorstellen Von der Leyen

De groenen in het Europees Parlement zien vooralsnog geen reden om volgende week voor Ursula von der Leyen te stemmen om de Europese Commissie te gaan leiden. „We wachten op concrete beleidsvoorstellen, we willen een aanbod zien”, zei medefractievoorzitter Ska Keller na een „leuke ontmoeting en eerste gedachtewisseling” met de beoogde kandidaat voor de opvolging van Jean-Claude Juncker.

De groenen stellen als voorwaarde voor steun een beleid met „echte verandering” op het vlak van klimaatbescherming, het redden van migranten op zee en de rechtsstaat. Dat mensen in de Middellandse Zee verdrinken en niemand hen mag redden is voor ons niet aanvaardbaar, aldus Keller. „Die kwestie is absoluut essentieel.”

Ook moet het kiezen van kandidaten voor topfuncties veel democratischer. „Dat is een enorm probleem, dat moet worden opgelost. Het systeem met Spitzenkandidaten was een stap vooruit. Nu hebben we iemand van wie niemand een idee had. Een stap terug in democratie.”

„We zijn duidelijk over wat we willen. We zijn niet goedkoop, dat weten we”, besloot Keller. Von der Leyen is uitgenodigd voor een bijeenkomst met de hele 75-koppige fractie, die wellicht live te volgen zal zijn op internet.

Von der Leyen heeft inmiddels een kantoortje en een handvol medewerkers bij de Europese Commissie. Ze gaat deze week alle fracties in het parlement langs. De Duitse politica moet minimaal 376 van de 751 leden achter zich krijgen. „We hebben een week van hard werken voor de boeg, vol met intensieve politieke besprekingen over de volgende vijf jaar van ons Europa”, twitterde ze.

Haar eigen christendemocratische EVP zegt Von der Leyen te steunen in de geheime stemming, evenals de liberale Renew-fractie. De sociaaldemocraten zijn niet overtuigd, nadat hun kandidaat Frans Timmermans terzijde was geschoven door de regeringsleiders. Zij spreken woensdag met Von der Leyen.

De drie grootste fracties zijn samen goed voor ruim 440 zetels.