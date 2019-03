Groene eretitel voor Noord-Hollandse PvdA’er

Natuurmonumenten heeft de Noord-Hollandse PvdA-gedeputeerde Adnan Tekin uitgeroepen tot Groenste Politicus van 2018. De Amsterdamse „stadsjongen” Tekin heeft zich met zijn politieke behendigheid in een mum van tijd ontpopt tot een „groene belofte voor de toekomst”, vindt de jury.

Om de eretitel in de wacht te slepen moest de 46-jarige Tekin alleen afrekenen met provinciale politici. Natuurmonumenten stelde de verkiezing alleen voor hen open, omdat de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht zijn. De organisatie droeg tien kanshebbers voor, waar het publiek er drie uitkoos. Uit dat drietal wees de jury met Natuurmonumenten-directeur Marc van den Tweel, hoogleraar ecologie en bioloog Louise Vet en Trouw-natuurcolumnist Koos Dijksterhuis de winnaar aan.

„Adnan Tekin laat zien dat je geen groene achtergrond hoeft te hebben om een groen hart te ontwikkelen”, zegt juryvoorzitter Van den Tweel. De PvdA’er kreeg in het provinciebestuur twee jaar geleden onverwacht de natuur onder zijn hoede. Hij slaagde er volgens de jury vervolgens onder andere in stiltegebieden, houtwallen en poelen te beschermen en de soortenrijkdom in Noord-Holland te helpen herstellen.

De Groenste Politicus van het jaar werd uitgeroepen in de uitzending van radioprogramma Vroege Vogels, net als Tekins tien voorgangers. Onder anderen Marianne Thieme, Stientje van Veldhoven, Rik Grashoff en Carla Dik-Faber gingen hem voor.