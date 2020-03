Groen van Prinsterer heeft plekje bij premier Rutte

Wat boeit VVD-voorman en premier Rutte? Dat blijkt uit het decor van zijn werkkantoor, het Torentje. Ook de christelijke staatsman Groen van Prinsterer heeft daar een bescheiden plekje.

De toespraak die premier Rutte vorige week hield vanuit het Torentje was historisch te noemen. Met die conclusie stemde iedereen daags na de toespraak wel in. Vervolgens ging de discussie al snel over het decor waartegen de premier zijn toespraak hield. Het portret van de 19e-eeuwse liberaal en grondlegger van de Grondwet, Thorbecke, was niet te missen. Dat geldt ook voor een tekening van de –eveneens liberale– Cort van der Linden, die in het begin van de 20e eeuw premier was.

Rutte houdt van klassieke muziek. In het rijtje cd’s en dvd’s dat zichtbaar was, staan onder meer de pianist Menahem Pressler en het strijkorkest Quatuor Ebene.

Zeker zo interessant zijn de boeken die in beeld kwamen. ”Meester Ben” gaat over een leerkracht die 44 jaar in de Haagse Schilderswijk les gaf. Verder stond prominent een boek over de MH17 in het zicht. ”Kropswolde Wolfsbarge” valt ook niet te missen. Het gaat over de geschiedenis van Midden-Groningen; de streek waar Ruttes voorouders opgroeiden.

Links in beeld staat nog een piepklein blauw boekje. SGP-senator Van Dijk herkende dat. Het heet ”Getuigen. Citaten uit het werk van Groen van Prinsterer”, uitgegeven door De Banier. Overigens niet vreemd dat Van Dijk het herkende. Hij stelde het boekje uit 2013 zelf samen ter gelegenheid van Refo500.

Heilzaam Woord

Harold Hooglander, oud-SGP-fractiemedewerker in de Tweede Kamer en nu onder meer raadslid in Gouda, pakte het boekje met uitspraken van Groen erbij en wees via Twitter op bladzijde 136. Daar staat een treffend en passend citaat in verband met de coronacrisis. Het luidt: „Waar is de eerste oorzaak der rampen waaronder zo menige staat nu jammerlijk zucht? Dat God door de staat buitengesloten werd.”

Hooglander wilde kennelijk een punt maken. Waarom spreken de leiders niet over God? Noch in de toespraak van de premier, noch in die van koning Willem-Alexander kwam een verwijzing naar een hogere macht voor. Ook in het debat dat vorige week woensdag in de Tweede Kamer plaatsvond, gebeurde dat, behalve dan door SGP-leider Van der Staaij en CU-voorman Segers, weinig.

Wel zei GL-leider Klaver, toen hij PVV-voorman Wilders bekritiseerde over een „al te makkelijk spreken over een lockdown”: „Ik hoop –ik zou bijna willen zeggen: ik bid– dat zo min mogelijk mensen ziek worden.”

Wilders hield op het punt van de lockdown natuurlijk voet bij stuk. Maar haakte toch ook nog even in op dat tussenzinnetje van Klaver over „hopen en bidden”: „Het is hartstikke mooi als mensen dat doen. Dat zou ik van harte willen ondersteunen. Al vrees ik dat het niet genoeg is.”