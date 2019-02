Groen licht vrijhandelsverdrag EU - Singapore

Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid (425 tegen 186) ingestemd met het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore. Vrijwel alle douanetarieven verdwijnen de komende vijf jaar. Het verdrag ruimt obstakels uit de weg voor de dienstensector, waaronder de banken, en biedt Europese bedrijven meer kansen bij aanbestedingen.

Een akkoord over de bescherming van investeringen, dat voorziet in een omstreden rechtssysteem (ICS) waarin onafhankelijke rechters geschillen beslechten, kreeg ook groen licht (434 tegen 203). Het kan pas in werking treden als de parlementen van alle EU-landen het hebben goedgekeurd.

Voor GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout waren deze,,extra privileges voor multinationals’’ reden om tegen te stemmen. Hij stelt dat bedrijven hiermee kunnen dreigen „met grote schadeclaims tegen overheden om regelgeving naar hun hand te zetten”. Anne-Marie Mineur (SP) spreekt van een „uitverkoop aan multinationals”. Marietje Schaake (D66) is wel positief. „Op deze manier zetten we wereldwijd de toon met onze hoge standaarden op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.”

Singapore is veruit de grootste handelspartner van de EU in Zuidoost-Azië. De onderlinge handel was in 2017 ruim 53 miljard euro waard wat betreft goederen en 51 miljard euro qua diensten. Het gezamenlijke investeringsniveau was 344 miljard euro.