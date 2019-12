Groen licht voor Griekse schuldverlichting

Griekenland krijgt een schuldenlastenverlichting ter waarde van 767 miljoen euro. De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) hebben in Brussel groen licht gegeven voor een uitkering in cash en een deel in renteverlaging voor sommige leningen. Het besluit is genomen omdat het land voldoet aan de afspraken met zijn crediteuren over begroting en hervormingen.

De uitkering vloeit voort uit een afspraak uit 2012, toen Griekenland failliet dreigde te gaan. De andere eurolanden schoten te hulp met het opkopen van Griekse staatsobligaties. De winsten die ze daarop hebben geboekt, zullen tot medio 2022 halfjaarlijks naar Athene worden overgemaakt om de schuldenlast ermee te verlichten. Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro.

Het is de tweede uitkering die Griekenland tegemoet kan zien. In het voorjaar kreeg Athene 970 miljoen euro. Daarvan werd 644 miljoen gestort om er vervroegd mee af te lossen en werd de rest voor rentelastenverlichting gebruikt.