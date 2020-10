Groen licht voor begin file-aanpak A50 Ewijk-Paalgraven

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft opdracht gegeven om het fileprobleem op de A50 tussen de knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven aan te pakken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het traject, dat ongeveer loopt van Nijmegen tot Oss, staat in de top 15 van verkeersknelpunten die de grootste economische schade opleveren. Mogelijke oplossingen zijn het deels verbreden naar drie rijstroken per richting (24 miljoen euro), het aanleggen van spitsstroken (55 miljoen euro) of het volledig verbreden van het traject (103 miljoen euro).

„We moeten ervoor zorgen dat als de economie straks weer aantrekt de infrastructuur op orde is. Ik ben blij dat we een start kunnen maken met de vele files op dit deel van de A50”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Het duurt nog enkele jaren voordat de werkzaamheden beginnen. Verwacht wordt dat in 2023 de planuitwerking van start gaat, die waarschijnlijk eind 2026 is afgerond. Daarna kunnen de werkzaamheden beginnen.