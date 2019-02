Groen licht screening Chinese investeringen

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid (500 stemmen voor, 49 tegen) groen licht gegeven voor nieuwe EU-wetgeving om buitenlandse directe investeringen in strategische sectoren onder de loep te kunnen leggen. De screening van investeringen uit niet-EU-landen als China moet voorkomen dat bijvoorbeeld havens in ongewenste handen vallen, of de energievoorziening in de EU wordt bedreigd. Ook worden gevoelige data en technologieën beter beschermd.

EU-parlementariër Marietje Schaake (D66): „Landen als China nemen systematisch westerse bedrijven over die bijvoorbeeld technologie voor militaire toepassingen ontwikkelen. Het is onwenselijk dat ontwikkelingen die raken aan onze nationale veiligheid in Chinese of Russische handen vallen.”

Esther de Lange (CDA) is blij dat ook grote landbouwbedrijven en -gronden onder de wet vallen. „Helaas hebben landen als China en Saoedi-Arabië door dat duurzame voedselvoorziening van groot strategisch belang is.”

Onderhandelaars van de Europese Commissie, de EU-landen en het parlement hadden in november een principeakkoord bereikt. Daar heeft het voltallige parlement nu definitief mee ingestemd.